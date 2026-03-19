Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Проблемы «Монако» связаны с дефицитом оборотных средств из-за повреждения основного украинского актива владельца»
«Монако» оказался на пороге банкротства, лишился главного тренера и на данный момент находится в неопределенном состоянии касательно будущих владельцев.
Генменеджер Алексей Ефимов поделился деталями ситуации.
«Положение клуба драматизируют. Организация столкнулась с дефицитом оборотных средств из-за повреждения основного украинского актива владельца команды в результате ракетных атак. Это поставило клуб в сложную ситуацию, но не повлияло на основополагающую структуру всего проекта.
Мы продолжаем конструктивное сотрудничество с властями Монако и различными баскетбольными институтами, чтобы справиться с последствиями.
Клуб продолжает работу, команда соревнуется, мы прошли в финал Кубка Франции и продолжаем стабилизировать ситуацию.
Власти Монако организовали временную систему поддержки и получили символическую долю в клубе из технических целей.
Главный иск к клубу уже отозван. Обязательства перед лигой LNB и федерацией баскетбола Франции покрыты.
Нынешней поддержки достаточно, чтобы завершить сезон Евролиги без проблем. Дальнейшая работа потребует поиска стратегических партнеров и инвесторов для обеспечения стабильности и развития проекта», – заключил Ефимов.