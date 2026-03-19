  • Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Проблемы «Монако» связаны с дефицитом оборотных средств из-за повреждения основного украинского актива владельца»
Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Проблемы «Монако» связаны с дефицитом оборотных средств из-за повреждения основного украинского актива владельца»

Генменеджер «Монако» прокомментировал положение клуба.

«Монако» оказался на пороге банкротства, лишился главного тренера и на данный момент находится в неопределенном состоянии касательно будущих владельцев.

Генменеджер Алексей Ефимов поделился деталями ситуации.

«Положение клуба драматизируют. Организация столкнулась с дефицитом оборотных средств из-за повреждения основного украинского актива владельца команды в результате ракетных атак. Это поставило клуб в сложную ситуацию, но не повлияло на основополагающую структуру всего проекта.

Мы продолжаем конструктивное сотрудничество с властями Монако и различными баскетбольными институтами, чтобы справиться с последствиями.

Клуб продолжает работу, команда соревнуется, мы прошли в финал Кубка Франции и продолжаем стабилизировать ситуацию.

Власти Монако организовали временную систему поддержки и получили символическую долю в клубе из технических целей.

Главный иск к клубу уже отозван. Обязательства перед лигой LNB и федерацией баскетбола Франции покрыты.

Нынешней поддержки достаточно, чтобы завершить сезон Евролиги без проблем. Дальнейшая работа потребует поиска стратегических партнеров и инвесторов для обеспечения стабильности и развития проекта», – заключил Ефимов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
