  «Все прошло хорошо, вернусь на площадку сразу после завершения сезона». Егор Дёмин перенес операцию на стопе
1

«Все прошло хорошо, вернусь на площадку сразу после завершения сезона». Егор Дёмин перенес операцию на стопе

Операция на стопе Егора Дёмина прошла успешно.

Егор Дёмин досрочно завершил сезон в «Бруклине» из-за операции на левой стопе в результате обострения плантарного фасциита. Травма помешала россиянину провести полноценное первое межсезонье и не дала доиграть первый чемпионат НБА до конца.

«Все прошло хорошо. Теперь начался процесс реабилитации. Вернусь на площадку сразу после завершения сезона, как запланировали. Надеюсь, что все будет идти в нужном направлении, и я вернусь к нормальной работе как можно быстрее.

После всех матчей в этом сезоне было странно просыпаться и жить по собственному графику. Но в целом не так многое изменилось. Я по-прежнему с командой на тренировках, матчах, просмотрах и бросковых разминках.

Не буду вдаваться в подробности операции. Главное – как можно быстрее выйти на площадку», – заключил Дёмин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
1 комментарий
Скорейшего возвращения в строй, Егор! Ждём!
