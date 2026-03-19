Душко Иванович может расстаться с «Виртусом» по итогам сезона, тренером интересуется «Арис»
Положение Душко Ивановича в «Виртусе» под угрозой.
Итальянская пресса сообщает, что контракт Душко Ивановича с «Виртусом» вряд ли будет продлен. Команда идет на 15-м месте в Евролиге (13-18).
За ситуацией внимательно наблюдает греческий «Арис», который рассматривает 68-летнего специалиста из Черногории в качестве основного кандидата на место во главе клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BolognaBasket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем