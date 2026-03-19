3

Джеймс Уорти: «Лейкерс» сейчас показывают баскетбол чемпионского уровня. Много лет такого не видел»

Джеймс Уорти порадовался игре «Лейкерс».

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти оценил победную серию клуба.

«Они сейчас показывают баскетбол чемпионского уровня. Уже довольно много лет такого не видел. Давно не просматривалось баскетбола с упором на защиту.

Парни готовы стоять друг за друга. Отличная «химия». Поднимаются в таблице.

Они влияют на расстановку сил в чемпионате. Показывают коллективное взаимодействие. При лидерстве Луки Дончича и Леброна Джеймса.

Отличный баскетбол. Он заряжает всех в команде энергией. Маркуса Смарта, Луку, Деандре Эйтона, Руи Хатимуру, Остина Ривза. Когда такое начинает происходить на обеих сторонах площадки, это хороший знак», – заключил Уорти.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Стандартная аналитика NBA касательно Лейкерс
3 поражения - всё пропало, 5 побед - чемпионский уровень
