1

Джей Джей Редик: «Леброн Джеймс заставляет меня чувствовать себя лузером»

Джей Джей Редик оценил выступление Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в победном матче, смазав всего 1 бросок с игры. Ровесник Джеймса главный тренер Джей Джей Редик (41 год) прокомментировал форму своего баскетболиста.

«Наблюдая за ним, чувствую себя лузером. Каждое падение, жесткий контакт в борьбе под щитами, удары – все это ощущаю на себе. Насколько же я сейчас не в форме.

Его подготовка, внимание к телу – предельное свидетельство соревновательного духа и выносливости. Как он держится в этом состоянии», – восхитился Редик.

«Если он лузер, то мы все в полном дерьме», – посмеялся над переданными ему словами Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика, соцсети Oh No He Didn’t
logoДжей Джей Редик
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Реддик и вправду ведь не выигрывал НБА
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
