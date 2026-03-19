Джей Джей Редик: «Леброн Джеймс заставляет меня чувствовать себя лузером»
Джей Джей Редик оценил выступление Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в победном матче, смазав всего 1 бросок с игры. Ровесник Джеймса главный тренер Джей Джей Редик (41 год) прокомментировал форму своего баскетболиста.
«Наблюдая за ним, чувствую себя лузером. Каждое падение, жесткий контакт в борьбе под щитами, удары – все это ощущаю на себе. Насколько же я сейчас не в форме.
Его подготовка, внимание к телу – предельное свидетельство соревновательного духа и выносливости. Как он держится в этом состоянии», – восхитился Редик.
«Если он лузер, то мы все в полном дерьме», – посмеялся над переданными ему словами Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
Так Реддик и вправду ведь не выигрывал НБА
