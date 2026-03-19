Леброн Джеймс о 30 очках: «Перед игрой чувствовал себя неважно. Зевал, был уставшим»
Леброн Джеймс поделился ощущениями после яркого выступления.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел эффективный и продуктивный матч против «Рокетс», набрав 30 очков и порадовав болельщиков серией данков.
«Сейчас чувствую себя дерьмово. Но по ходу матча ощущения были хорошими. До игры чувствовал себя неважно. Зевал, был уставшим. Буквально подбадривал себя: «Ну же, давай. Вперед. Надо с этим справиться».
Но в матче все было хорошо. Рад, что удалось помочь команде победить своими действиями», – заключил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
3 комментария
Старость не радость
Ну это прям ЛеПафос, как любят говорить тут)
«Ну же, давай. Вперед. Надо с этим справиться». Прочитал голосом Дока Риверса
