0

Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун и Джейсон Тейтум готовы идти в финал НБА»

Кендрик Перкинс высоко оценивает «Бостон» после возвращения Джейсона Тейтума.

Защитник Джейлен Браун и форвард Джейсон Тейтум – лидеры «Бостона» – набрали 56 очков на двоих в победной игре с «Голден Стэйт». Обозреватель ESPN Кендрик Перкинс оценил их перспективы в этом сезоне.

«Они готовы идти в финал НБА. По-прежнему лучший дуэт в Восточной конференции. Больше всего чемпионского опыта. Они хорошо сочетаются и готовы сотрудничать. Тейтум вернулся и сразу встроился в команду.

Понимаю пока вопросы к точности бросков. Но он уже делает многое другое. Собирает подборы, отдает передачи, защищается на высоком уровне. Бежит в быстрые атаки и ничего не отнимает у  Брауна. Он только матч назад набрал 41 очко», – заключил Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoКендрик Перкинс
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
