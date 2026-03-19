Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун и Джейсон Тейтум готовы идти в финал НБА»
Кендрик Перкинс высоко оценивает «Бостон» после возвращения Джейсона Тейтума.
Защитник Джейлен Браун и форвард Джейсон Тейтум – лидеры «Бостона» – набрали 56 очков на двоих в победной игре с «Голден Стэйт». Обозреватель ESPN Кендрик Перкинс оценил их перспективы в этом сезоне.
«Они готовы идти в финал НБА. По-прежнему лучший дуэт в Восточной конференции. Больше всего чемпионского опыта. Они хорошо сочетаются и готовы сотрудничать. Тейтум вернулся и сразу встроился в команду.
Понимаю пока вопросы к точности бросков. Но он уже делает многое другое. Собирает подборы, отдает передачи, защищается на высоком уровне. Бежит в быстрые атаки и ничего не отнимает у Брауна. Он только матч назад набрал 41 очко», – заключил Перкинс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
