Лука Дончич о болельщиках в Хьюстоне: «Какой-то парень нес что-то ненормальное, показывал... неважно»
Лука Дончич прокомментировал взаимодействие с болельщиками.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич закончил победный матч с «Хьюстоном» с 40 очками. Словенец вступил в перепалку со зрителями в ходе матча.
«Это началось в первой четверти, я смазал 4 броска, и он начал трепаться.
Какой-то парень нес что-то ненормальное, показывал... неважно. Это было не на камеру.
Я ответил ему на английском, убедился, что он все понял», – рассказал словенец.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
