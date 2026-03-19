Лука Дончич о болельщиках в Хьюстоне: «Какой-то парень нес что-то ненормальное, показывал... неважно»

Лука Дончич прокомментировал взаимодействие с болельщиками.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич закончил победный матч с «Хьюстоном » с 40 очками. Словенец вступил в перепалку со зрителями в ходе матча.

«Это началось в первой четверти, я смазал 4 броска, и он начал трепаться.

Какой-то парень нес что-то ненормальное, показывал... неважно. Это было не на камеру.

Я ответил ему на английском, убедился, что он все понял», – рассказал словенец.