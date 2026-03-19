Крис Финч: «Иногда Руди Гобер теряет передачу, но они все равно чаще окупаются»
Крис Финч прокомментировал недостаток Руди Гобера.
Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер известен тем, что периодически упускает достаточно удобные передачи. Главный тренер Крис Финч прокомментировал этот недостаток.
«Парни знают, что нет смысла смотреть на меня и искать сочувствия в связи с потерями с этих передач. Иногда такое будет происходить. Всегда говорю продолжать их отдавать. Этого не избежать. Потому что чаще это окупается.
Я готов к этим потерям, если они являются следствием правильных решений на площадке», – рассудил Финч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
