«Бостон» впервые всухую выиграл сезонную серию против команд из Калифорнии (8-0)

«Селтикс» удалось установить забавный рекорд.

«Бостон », уверенно превосходящий ожидания от команды в сезоне-2025/26, добился неожиданного рекорда. Победа над «Голден Стэйт» (120:99) стала восьмой в восьми встречах с командами из Калифорнии в нынешнем чемпионате.

Это первый раз в истории, когда «Селтикс» удалось всухую выиграть эту сезонную серию.

Матчи против «Лейкерс », «Клипперс », «Голден Стэйт » и «Сакраменто » завершились со счетом 8-0 и общей разницей в «+142».