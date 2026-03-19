«Бостон» впервые всухую выиграл сезонную серию против команд из Калифорнии (8-0)

«Селтикс» удалось установить забавный рекорд.

«Бостон», уверенно превосходящий ожидания от команды в сезоне-2025/26, добился неожиданного рекорда. Победа над «Голден Стэйт» (120:99) стала восьмой в восьми встречах с командами из Калифорнии в нынешнем чемпионате.

Это первый раз в истории, когда «Селтикс» удалось всухую выиграть эту сезонную серию.

Матчи против «Лейкерс», «Клипперс», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» завершились со счетом 8-0 и общей разницей в «+142».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бостона»
