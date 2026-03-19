Лука Дончич: «Обожаю побеждать. У нас отличная «химия», отличная команда. Начало чего-то прекрасного»

Лука Дончич прокомментировал победу над «Хьюстоном».

«Лейкерс » одержали 7 побед подряд, включая матчи с «Никс», «Миннесотой», «Денвером» и «Хьюстоном » (2). Разыгрывающий Лука Дончич набирал 30 и более очков во всех этих встречах.

«Потрясающее ощущение. Обожаю побеждать. С победами все становится лучше. У нас отличная «химия». Отличная команда. Это начало чего-то прекрасного.

Леброн Джеймс просто невероятен. Мы не победили бы сегодня без него. Думаю, он был лучшим игроком матча. Поразительное выступление на обеих сторонах площадки», – поделился Дончич после второй победы над «Рокетс».