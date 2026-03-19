Джейлен Браун поднялся в Топ-10 самых результативных игроков в истории «Бостона»

Джейлен Браун взял историческую планку.

Защитник «Бостона » Джейлен Браун набрал 32 очка в игре с «Голден Стэйт ». Это позволило ему обойти Джо Джо Уайта и Дэйва Коуэнса и подняться в Топ-10 в истории «Селтикс» по результативности (13202).

«Очень рад. В этом списке много легенд, которые внесли свой вклад не только в историю «Селтикс», но и баскетбола в целом», – прокомментировал достижение Браун.

Перед ним – 9-м в списке – находится его нынешний партнер форвард Джейсон Тейтум (13908), только что вернувшийся после травмы ахилла.