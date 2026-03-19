Леброн Джеймс не будет участвовать в возможной борьбе за клуб НБА в Лас-Вегасе

Леброн Джеймс отказался от участия в расширении НБА.

В скором времени станет более ясной ситуация с расширением НБА . Основные претенденты на новые команды – Лас-Вегас и Сиэтл. Ожидается серьезная борьба за будущие клубы.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс считался одним из претендентов на владение командой в Лас-Вегасе. Некоторые связывали сроки будущего завершения карьеры форварда именно с этой возможностью. Джеймс мог стать частью инвестиционной группы со своим давним партнером – Fenway Sports Group, которые владеют «Бостон Ред Сокс» и футбольным «Ливерпулем».

Последние оценки стоимости будущей команды пришли к цифре порядка 8 миллиардов долларов. Эта сумма, по сведениям анонимного источника, заставила Fenway отказаться от участия в борьбе.

Леброн Джеймс уточнил свою вовлеченность в деловую активность вокруг проекта в Лас-Вегасе: «Никакая».