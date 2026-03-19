Дэвид Адельман о поражении от «Мемфиса»: «Знал, что мы будем усталыми и сонными, но было достаточно времени, чтобы включиться в игру»
Дэвид Адельман прокомментировал провал в игре с «Гриззлис».
«Денвер» уступил «Мемфису» в гостях (118:125) во втором матче бэк-ту-бэк после победы над «Ютой».
«Наггетс» завершили первую половину с равным счетом и провалились в третьей четверти, не сумев отыграть отставание в концовке.
«Действительно ужасное поражение для нас. Отдаю должное «Гриззлис», они играли в максимально быстром темпе, именно так, как хотели. Никаких оправданий для нас. Знал, что мы будем усталыми и сонными, но игра долгая, было время, чтобы включиться, мы просто опоздали с этим.
Мы дали им поверить в себя из-за начального уровня нашей игры. В третьей четверти они попали свои броски, а играть с позиции догоняющего в НБА тяжело», – заключил главный тренер Дэвид Адельман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
4 комментария
Адельман в одиночку проиграл Лейкерс, чувак новичок буквально ничего не знает как играть в концовках