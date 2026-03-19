Адриатическая лига. КРКА сыграет с «Мегой», «Студентски центар» примет «Илирию»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

КРКА встретится с «Мегой». «Студентски центар» сыграет с «Илирией».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Партизан Сербия – 18-1, Дубай ОАЭ – 17-2, Будучность Черногория – 15-4, Црвена Звезда Сербия – 14-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Клуж Румыния – 10-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-11.

Плей-аут

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 11-9, Мега Сербия – 8-11, ФМП Сербия – 7-12, Задар Хорватия – 7-12, КРКА Словения – 7-12, Илирия Словения – 7-12, Борац Чачак Сербия – 7-11, Вена Австрия – 7-13, Студентски центар Черногория – 4-15, Сплит Хорватия – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
