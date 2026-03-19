Евролига. «Валенсия» примет «Барселону», «Хапоэль» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
В испанском дерби «Валенсия» примет «Барселону». Израильский «Хапоэль Тель-Авив» попробует продлить трехматчевую победную серию в игре с итальянским «Виртусом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-9, Олимпиакос Греция – 21-11, Реал Испания – 20-11, Валенсия Испания – 20-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 18-11, Црвена Звезда Сербия – 18-13, Жальгирис Литва – 17-14, Монако – 17-14, Панатинаикос Греция – 17-14, Барселона Испания – 17-14, Дубай ОАЭ – 16-14, Милан Италия – 16-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-16, Бавария Германия – 13-18, Виртус Италия – 13-18, Париж Франция – 12-19, Партизан Сербия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 10-21, Баскония Испания – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.