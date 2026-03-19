«Брайс идет прямым путем». Сенсабо набрал 41 очко в проигранном матче с «Миннесотой»

Брайс Сенсабо ярко показал себя в матче с «Тимбервулвз».

«Юта» разгромно уступила «Миннесоте» в гостях (111:147). Светлым пятном стало выступление 22-летнего форварда Брайса Сенсабо.

Баскетболист провел 2-й по результативности матч в карьере, набрав 41 очко. Сенсабо реализовал 17 из 31 броска с игры, 4 из 9 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

«Брайс идет прямым путем. Лучшие «скореры» в баскетболе используют те возможности, которые им предоставляются. Не злоупотребляют ведением, бросают с получения, если есть открытая позиция.

Он очень сильно вырос со времен драфта (28-й, 2023). Мы им очень гордимся. Огромная работа. Перебрал разные роли в команде и не сбивался с курса. Он заслуживает такого выступления», – заключил главный тренер Уилл Харди.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Юты»
