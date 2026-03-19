Джаред Маккейн набрал 26 очков за 29 минут (5 из 9 из-за дуги) в матче с «Бруклином»
Джаред Маккейн продолжает набирать ход в «Тандер».
Новобранец «Оклахомы» защитник Джаред Маккейн стал самым результативным на площадке в победном матче с «Нетс» (121:92).
Маккейн набрал 26 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 блок-шота за 29 минут со скамейки запасных. Защитник реализовал 9 из 16 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 3 из 4 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Performances
