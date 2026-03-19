Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набрали 56 очков на двоих в крупной победе над «Голден Стэйт»

Звездный дуэт «Бостона» снова ведет команду за собой.

Защитник Джейлен Браун и форвард Джейсон Тейтум помогли «Селтикс» одержать уверенную победу над «Уорриорз» – 120:99.

На счету Брауна 32 очка (11 из 20 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 6 подборов, 5 передач на 5 потерь и 2 перехвата.

В активе Тейтума дабл-дабл – 24 очка (7 из 15 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 10 подборов и 1 перехват.

