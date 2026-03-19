Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 70 очков на двоих в победной игре с «Хьюстоном»

Дончич и Джеймс привели «Лейкерс» ко 2-й победе над «Рокетс».

«Лейкерс» дважды сыграли с «Хьюстоном» в гостях. Обе встречи остались за командой из Лос-Анджелеса. Второй матч завершился со счетом 124:116. У «Лейкерс» 2-я самая длинная победная серия в лиге (7 матчей) после «Оклахомы» (10).

Главными действующими лицами стали разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс.

Дончич набрал 40 очков, 9 подборов, 10 передач на 5 потерь и 1 перехват, реализовав 12 из 25 бросков с игры, 7 из 17 трехочковых и 9 из 14 штрафных.

Словенец провел 12-й матч в сезоне с 40 очками и более (1-й в лиге). Это его 14-я игра с 40 очками за «Лейкерс», Дончичу остался один подобный матч, чтобы сравняться с Энтони Дэвисом и Каримом Абдул-Джаббаром.

В активе Джеймса 30 очков, 5 подборов, 2 передачи на 2 потери, 1 перехват и 1 блок-шот при 13 точных из 14 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 2 из 3 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Болельщики «Хьюстона» завели Луку Дончича
сегодня, 04:30Видео
Лука Дончич в 6-й игре подряд набрал 30+ очков. У «Лейкерс» 6-матчевая победная серия
17 марта, 06:34Видео
Леброн Джеймс забросил постер-данк через Джабари Смита
17 марта, 04:26Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Рокетс» выглядят командой с отсутствующей «химией»
26 минут назад
Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти – причина поражения»
37 минут назад
Служба безопасности вывела фаната, схватившего Стефа Карри за руку в перерыве матча
54 минуты назадВидео
Кристапс Порзингис о встрече с Джейсоном Тейтумом: «Скинуть пару кило, и будет летать»
сегодня, 05:06
Леброн Джеймс показал целую серию данков в матче с «Рокетс»
сегодня, 04:56Видео
Мяч залетел в кольцо с передачи Джонатана Куминги через всю площадку
сегодня, 04:43Видео
Болельщики «Хьюстона» завели Луку Дончича
сегодня, 04:30Видео
НБА. 40+9+10 Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Хьюстоном», 32 очка Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
сегодня, 04:12
Стив Керр: «Было бы идеально добиться нескольких побед и выйти на 8-е место»
сегодня, 04:08
В «Голден Стэйт» с осторожным оптимизмом ждут возвращения Карри в конце марта
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. Трехочковый Кайла Оллмана принес «Тюрк Телекому» победу над «Хапоэлем Иерусалим». «Тренто» уступил «Бешикташу», несмотря на 29 очков Ди Джей Стюарда
вчера, 21:25
Виктор Вембаньяма: «Я доверяю «Сперс» все больше. Они прогрессируют во всем»
вчера, 21:04
Стал известен состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов
вчера, 20:46Фото
Адриатическая лига. «Сплит» проиграл «Вене», «Борац» принимает «Спартак Суботица»
вчера, 20:35Live
Деян Радонич после матча с МБА: «После провальной первой четверти добавили агрессии и перевернули игру»
вчера, 18:49
Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
вчера, 18:35
Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)
вчера, 16:59
Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»
вчера, 16:47
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
вчера, 16:18
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
вчера, 15:57
Рекомендуем