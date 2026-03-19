Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 70 очков на двоих в победной игре с «Хьюстоном»

Дончич и Джеймс привели «Лейкерс» ко 2-й победе над «Рокетс».

«Лейкерс » дважды сыграли с «Хьюстоном » в гостях. Обе встречи остались за командой из Лос-Анджелеса. Второй матч завершился со счетом 124:116. У «Лейкерс» 2-я самая длинная победная серия в лиге (7 матчей) после «Оклахомы» (10).

Главными действующими лицами стали разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс .

Дончич набрал 40 очков, 9 подборов, 10 передач на 5 потерь и 1 перехват, реализовав 12 из 25 бросков с игры, 7 из 17 трехочковых и 9 из 14 штрафных.

Словенец провел 12-й матч в сезоне с 40 очками и более (1-й в лиге). Это его 14-я игра с 40 очками за «Лейкерс », Дончичу остался один подобный матч, чтобы сравняться с Энтони Дэвисом и Каримом Абдул-Джаббаром .

В активе Джеймса 30 очков, 5 подборов, 2 передачи на 2 потери, 1 перехват и 1 блок-шот при 13 точных из 14 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 2 из 3 штрафных.