Кендрик Перкинс: «Рокетс» выглядят командой с отсутствующей «химией»
Кендрик Перкинс пессимистично оценивает состояние «Хьюстона».
«Хьюстон» проиграл 6 из последних 10 матчей. Команда упала на 5-е место на Западе после двух поражений от «Лейкерс» подряд.
«Они выглядят командой, в которой игроки друг другу не нравятся. Командой с отсутствующей «химией».
Когда я вижу этот коллектив, понимаю, после ухода с арены или из тренировочного комплекса они расходятся по сторонам. Никто не идет ужинать вместе», – заключил обозреватель ESPN Кендрик Перкинс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
