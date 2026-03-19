Кендрик Перкинс: «Рокетс» выглядят командой с отсутствующей «химией»

Кендрик Перкинс пессимистично оценивает состояние «Хьюстона».

«Хьюстон» проиграл 6 из последних 10 матчей. Команда упала на 5-е место на Западе после двух поражений от «Лейкерс» подряд.

«Они выглядят командой, в которой игроки друг другу не нравятся. Командой с отсутствующей «химией».

Когда я вижу этот коллектив, понимаю, после ухода с арены или из тренировочного комплекса они расходятся по сторонам. Никто не идет ужинать вместе», – заключил обозреватель ESPN Кендрик Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти – причина поражения»
13 минут назад
Леброн Джеймс показал целую серию данков в матче с «Рокетс»
49 минут назадВидео
Болельщики «Хьюстона» завели Луку Дончича
сегодня, 04:30Видео
Служба безопасности вывела фаната, схватившего Стефа Карри за руку в перерыве матча
30 минут назадВидео
Кристапс Порзингис о встрече с Джейсоном Тейтумом: «Скинуть пару кило, и будет летать»
39 минут назад
Мяч залетел в кольцо с передачи Джонатана Куминги через всю площадку
сегодня, 04:43Видео
НБА. 40+9+10 Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Хьюстоном», 32 очка Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
сегодня, 04:12
Стив Керр: «Было бы идеально добиться нескольких побед и выйти на 8-е место»
сегодня, 04:08
В «Голден Стэйт» с осторожным оптимизмом ждут возвращения Карри в конце марта
вчера, 20:32
Патрик Беверли: «Кейд Каннингем – темнокожая версия Дончича»
вчера, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. Трехочковый Кайла Оллмана принес «Тюрк Телекому» победу над «Хапоэлем Иерусалим». «Тренто» уступил «Бешикташу», несмотря на 29 очков Ди Джей Стюарда
вчера, 21:25
Виктор Вембаньяма: «Я доверяю «Сперс» все больше. Они прогрессируют во всем»
вчера, 21:04
Стал известен состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов
вчера, 20:46Фото
Адриатическая лига. «Сплит» проиграл «Вене», «Борац» принимает «Спартак Суботица»
вчера, 20:35Live
Деян Радонич после матча с МБА: «После провальной первой четверти добавили агрессии и перевернули игру»
вчера, 18:49
Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
вчера, 18:35
Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)
вчера, 16:59
Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»
вчера, 16:47
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
вчера, 16:18
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
вчера, 15:57
Рекомендуем