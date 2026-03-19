Кендрик Перкинс: «Рокетс» выглядят командой с отсутствующей «химией»

Кендрик Перкинс пессимистично оценивает состояние «Хьюстона».

«Хьюстон » проиграл 6 из последних 10 матчей. Команда упала на 5-е место на Западе после двух поражений от «Лейкерс » подряд.

«Они выглядят командой, в которой игроки друг другу не нравятся. Командой с отсутствующей «химией».

Когда я вижу этот коллектив, понимаю, после ухода с арены или из тренировочного комплекса они расходятся по сторонам. Никто не идет ужинать вместе», – заключил обозреватель ESPN Кендрик Перкинс.