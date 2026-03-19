Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти – причина поражения»

Кевин Дюрэнт прокомментировал концовку матча с «Лейкерс».

«Лейкерс » сдваивались на форварде «Рокетс» Кевине Дюрэнте в первой половине победного гостевого матча (124:116). После перерыва «Хьюстон » стал меньше использовать Дюрэнта в качестве основного боллхендлера, и это принесло свои плоды.

Проигравшие первую половину «Рокетс» переломили ход встречи и даже вышли вперед в 3-й четверти, но концовка все равно осталась за гостями. Дюрэнту достались только 2 броска с игры в заключительной 12-минутке. Он закончил матч с 18 очками (7 из 11 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 2 из 3 с линии), 6 подборами, 4 передачами на 4 потери и 2 перехватами.

«У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, и все были достаточно эффективны в матче. Не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти – это какой-то важный предмет для обсуждения. Мои броски и результативность. Дело в защите в целом, в 4-й четверти они попали свои броски, а мы нет. Не думаю, что мои 2 попытки стали причиной проигрыша», – заключил Дюрэнт на пресс-конференции после матча.