Служба безопасности вывела фаната, схватившего Стефа Карри за руку в перерыве матча

Болельщик попытался схватить Стефа Карри.

В гостевом матче «Голден Стэйт » в Бостоне произошел небольшой инцидент.

Стеф Карри приехал с командой, несмотря на травму. В перерыве матча, когда Карри уходил в подтрибунные помещения, болельщик схватил его за руку. Служба безопасности вывела фаната с арены.