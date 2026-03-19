Кристапс Порзингис о встрече с Джейсоном Тейтумом: «Скинуть пару кило, и будет летать»

Джейсон Тейтум продуктивно выступил против «Голден Стэйт».

В победном матче с «Уорриорз» (120:99) форвард Джейсон Тейтум, недавно вернувшийся после травмы ахилла, набрал 24 очка и 10 подборов.

Бывший одноклубник центровой Кристапс Порзингис прокомментировал его форму.

«Отлично выглядит, честно. Бросок уже заходит в корзину. Уже набрал форму. Немного тяжеловат. Сказал ему, что нужно сбросить пару кило, и он будет летать», – пошутил Порзингис.

«Отлично двигается, идет в проходы. С ведением все в порядке. Здорово.

После такой травмы нужно время, чтобы вернуть взрывную скорость. Но проходы ему уже удаются. Выглядит невероятно», – признался форвард Дрэймонд Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Celtics on CLNS
1 комментарий
... Тейтум пошутил после " болезни " Порзингиса - немного длинноват, а так всё хорошо.
Материалы по теме
Пол Пирс: «Маззулла должен стать тренером года. «Селтикс» потеряли стольких игроков и все равно вторые»
4 марта, 19:01
Непредсказуемый MVP, претензии «Сперс», вспышки ноунеймов. Не стоит пропускать концовку НБА
3 марта, 10:25
Эл Хорфорд: «В «Бостоне» мы много играли пик-н-ролл, а в «Голден Стэйт» все строится вокруг движения без мяча»
2 марта, 20:22
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти – причина поражения»
9 минут назад
Служба безопасности вывела фаната, схватившего Стефа Карри за руку в перерыве матча
26 минут назадВидео
Леброн Джеймс показал целую серию данков в матче с «Рокетс»
45 минут назадВидео
Мяч залетел в кольцо с передачи Джонатана Куминги через всю площадку
58 минут назадВидео
Болельщики «Хьюстона» завели Луку Дончича
сегодня, 04:30Видео
НБА. 40+9+10 Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Хьюстоном», 32 очка Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
сегодня, 04:12
Стив Керр: «Было бы идеально добиться нескольких побед и выйти на 8-е место»
сегодня, 04:08
В «Голден Стэйт» с осторожным оптимизмом ждут возвращения Карри в конце марта
вчера, 20:32
Патрик Беверли: «Кейд Каннингем – темнокожая версия Дончича»
вчера, 20:18
Скип Бэйлесс о Вембаньяме: «Он слишком нестабилен, чтобы стать MVP»
вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. Трехочковый Кайла Оллмана принес «Тюрк Телекому» победу над «Хапоэлем Иерусалим». «Тренто» уступил «Бешикташу», несмотря на 29 очков Ди Джей Стюарда
вчера, 21:25
Виктор Вембаньяма: «Я доверяю «Сперс» все больше. Они прогрессируют во всем»
вчера, 21:04
Стал известен состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов
вчера, 20:46Фото
Адриатическая лига. «Сплит» проиграл «Вене», «Борац» принимает «Спартак Суботица»
вчера, 20:35Live
Деян Радонич после матча с МБА: «После провальной первой четверти добавили агрессии и перевернули игру»
вчера, 18:49
Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
вчера, 18:35
Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)
вчера, 16:59
Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»
вчера, 16:47
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
вчера, 16:18
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
вчера, 15:57
