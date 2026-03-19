Кристапс Порзингис о встрече с Джейсоном Тейтумом: «Скинуть пару кило, и будет летать»

Джейсон Тейтум продуктивно выступил против «Голден Стэйт».

В победном матче с «Уорриорз» (120:99) форвард Джейсон Тейтум , недавно вернувшийся после травмы ахилла, набрал 24 очка и 10 подборов.

Бывший одноклубник центровой Кристапс Порзингис прокомментировал его форму.

«Отлично выглядит, честно. Бросок уже заходит в корзину. Уже набрал форму. Немного тяжеловат. Сказал ему, что нужно сбросить пару кило, и он будет летать», – пошутил Порзингис.

«Отлично двигается, идет в проходы. С ведением все в порядке. Здорово.

После такой травмы нужно время, чтобы вернуть взрывную скорость. Но проходы ему уже удаются. Выглядит невероятно», – признался форвард Дрэймонд Грин .