Кристапс Порзингис о встрече с Джейсоном Тейтумом: «Скинуть пару кило, и будет летать»
Джейсон Тейтум продуктивно выступил против «Голден Стэйт».
В победном матче с «Уорриорз» (120:99) форвард Джейсон Тейтум, недавно вернувшийся после травмы ахилла, набрал 24 очка и 10 подборов.
Бывший одноклубник центровой Кристапс Порзингис прокомментировал его форму.
«Отлично выглядит, честно. Бросок уже заходит в корзину. Уже набрал форму. Немного тяжеловат. Сказал ему, что нужно сбросить пару кило, и он будет летать», – пошутил Порзингис.
«Отлично двигается, идет в проходы. С ведением все в порядке. Здорово.
После такой травмы нужно время, чтобы вернуть взрывную скорость. Но проходы ему уже удаются. Выглядит невероятно», – признался форвард Дрэймонд Грин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Celtics on CLNS
... Тейтум пошутил после " болезни " Порзингиса - немного длинноват, а так всё хорошо.
