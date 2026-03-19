Леброн Джеймс показал целую серию данков в матче с «Рокетс»
Леброн Джеймс ярко выступил против «Хьюстона».
Первая половина гостевого матча «Лейкерс» против «Хьюстона» отметилась целой серией данков в исполнении Леброна Джеймса.
41-летний форвард завершил победную игру (124:116) с 30 очками при 11 точных из 12 двухочковых и 2 из 2 трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Just King 👑
У деда шестой прайм начался после недавней травмы
