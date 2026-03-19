Леброн Джеймс показал целую серию данков в матче с «Рокетс»

Леброн Джеймс ярко выступил против «Хьюстона».

Первая половина гостевого матча «Лейкерс » против «Хьюстона » отметилась целой серией данков в исполнении Леброна Джеймса .

41-летний форвард завершил победную игру (124:116) с 30 очками при 11 точных из 12 двухочковых и 2 из 2 трехочковых бросков.