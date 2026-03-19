0

Стив Керр: «Было бы идеально добиться нескольких побед и выйти на 8-е место»

Стив Керр прокомментировал планы «Уорриорз».

«Голден Стэйт» идет на 10-м месте на Западе с результатом 33-36, проиграв 8 из 10 последних матчей. Главный тренер Стив Керр прокомментировал ситуацию.

«Сможем ли мы нормально подготовиться к плей-ин? Потому что мы будем в плей-ин. Мы в курсе.

Долгое время рассчитывали на 6-е место. Об этом речи больше не идет. Было бы идеально добиться нескольких побед и выйти на 8-е место. Получить два шанса на плей-офф. Мы знаем, что 7-е место тоже недоступно.

Надо быть готовыми к возвращению парней. К Стефу Карри, Мозесу Муди и Элу Хорфорду. Если мы будем готовы, возможен рывок. Нельзя срывать план на игру, нужно нарабатывать полезные привычки, вытеснять соперника из-под кольца, аккуратно распоряжаться мячом в быстрых атаках», – рассудил Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoМозес Муди
logoНБА
logoЭл Хорфорд
logoСтив Керр
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
