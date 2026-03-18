Виктор Вембаньяма: Я доверяю «Сперс» все больше. Они прогрессируют во всем.

Виктор Вембаньяма рассказал о растущем уровне доверия к «Сан-Антонио » в вопросах управления его карьерой.

«Не уверен, что это можно назвать переговорами, но мы действительно много обсуждаем. Я не сразу начинаю кому‑то доверять, но «Сперс» за последние три года добились большого прогресса – в баскетболе, тактике, аналитике, вопросах здоровья и физической подготовке. Именно поэтому я доверяю им все больше и больше, ведь я также все лучше понимаю, что все это на самом деле значит», – признался 22-летний центровой.