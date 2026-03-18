Рейтинг новичков НБА. Максим Рейно поднялся на 4-е место, Джевон Смолл впервые в Топ-10

Топ‑3 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остался неизменным. Центровой «Сакраменто» Максим Рейно поднялся на 4-е место, разыгрывающий «Мемфиса» Джевон Смолл ворвался в Топ-10.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Кон КниппелШарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);

  2. Купер ФлэггДаллас», 2, драфт: 1);

  3. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 3, драфт: 3);

  4. Максим Рейно («Сакраменто», 5, драфт: 42);

  5. Дилан ХарперСан-Антонио», 4, драфт: 2);

  6. Седрик КауардМемфис», 7, драфт: 11);

  7. Эйс Бэйли («Юта», 8, драфт: 5);

  8. Дерик Куин («Новый Орлеан», 6, драфт: 13);

  9. Джеремайя ФирсНовый Орлеан», 9, драфт: 7);

  10. Джевон Смолл («Мемфис», -, драфт: 48).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
Джевон Смолл сыграл всего 32 игры и провел на 20 матчей меньше Егора с примерно той же статистикой. Интересно чем заслужил 10 место
Сами же свой рейтинг деклассируют. Ну какой Рейно на 4м?)
Материалы по теме
1.67 – Книппель будет признан новичком года. Вероятность победы Флэгга оценивается в 43%
сегодня, 14:30
Диллон Брукс прошелся по звездам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50: «Если бы я был в «Далласе», мы бы боролись за выход в плей‑офф»
9 марта, 16:16
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел удерживает лидерство, Дилан Харпер поднялся на 4-е место
4 марта, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
«Милуоки» предложил Яннису Адетокумбо досрочно завершить сезон, но он отказался
2 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер: «Люблю, когда что‑то идет не по сценарию – это возможность стать лучше»
сегодня, 18:22
Майлз Макбрайд приступил к контактным тренировкам, но точные сроки возвращения пока неизвестны
сегодня, 18:08
Патрик Беверли о критике в адрес Бэма Адебайо: «Люди просто были шокированы, что 83 очка набрал именно он»
сегодня, 17:49
Единая лига ВТБ. «Зенит» уверенно обыграл МБА-МАИ, матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен
сегодня, 17:42
Трэйси Макгрэйди о расширении НБА: «У нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды»
сегодня, 17:22
Дрэймонд Грин о расширении НБА: «Миннесота» и «Мемфис должны быть на Востоке»
сегодня, 16:35
«Эй, братан, ты не тот парень». Деандре Эйтон заявил, что осознал свою роль в «Лейкерс»
сегодня, 15:18
Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения
сегодня, 14:47
Деннис Шредер об обмене из «Сакраменто»: «Всегда нужно держать свое слово. «Кингз» этого не сделали»
сегодня, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. «Тренто» уступил «Бешикташу», несмотря на 29 очков Ди Джей Стюарда. «Хапоэль Иерусалим» принимает «Тюрк Телеком»
14 минут назадLive
НБА. «Хьюстон» примет «Лейкерс», «Бостон» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи
32 минуты назад
Деян Радонич после матча с МБА: «После провальной первой четверти добавили агрессии и перевернули игру»
44 минуты назад
Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
58 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» встречается с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 18:25Live
Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)
сегодня, 16:59
Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»
сегодня, 16:47
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
сегодня, 16:18
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
сегодня, 15:57
«Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»
сегодня, 15:45
Рекомендуем