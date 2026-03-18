Рейтинг новичков НБА. Максим Рейно поднялся на 4-е место, Джевон Смолл впервые в Топ-10
Топ‑3 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остался неизменным. Центровой «Сакраменто» Максим Рейно поднялся на 4-е место, разыгрывающий «Мемфиса» Джевон Смолл ворвался в Топ-10.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);
Купер Флэгг («Даллас», 2, драфт: 1);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 3, драфт: 3);
Максим Рейно («Сакраменто», 5, драфт: 42);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 4, драфт: 2);
Седрик Кауард («Мемфис», 7, драфт: 11);
Эйс Бэйли («Юта», 8, драфт: 5);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 6, драфт: 13);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 9, драфт: 7);
Джевон Смолл («Мемфис», -, драфт: 48).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
Джевон Смолл сыграл всего 32 игры и провел на 20 матчей меньше Егора с примерно той же статистикой. Интересно чем заслужил 10 место
Сами же свой рейтинг деклассируют. Ну какой Рейно на 4м?)
