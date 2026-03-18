Деян Радонич после матча с МБА: «После провальной первой четверти добавили агрессии и перевернули игру»

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл московскую МБА-МАИ на выезде (83:65), одержав десятую подряд победу в чемпионате. Главный тренер Деян Радонич отметил, что команда неудачно начала встречу, но сумела перестроиться по ходу игры.

«В первой четверти мы действовали очень плохо – как в защите, так и в нападении. Позволили МБА-МАИ совершить очень много свободных бросков, а москвичи этим с успехом пользовались, показывая запредельный процент попаданий из-за дуги.

После такого начала мы были обязаны внести определенные коррективы в свою игру, и главное, что мы правильно отреагировали на ситуацию. Стали агрессивнее в обороне, а вместе с этим улучшилась и игра впереди. Результат для нас положительный, и для нас это самое важное», – заявил Радонич.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Зенит » проведет 22 марта дома против «Локомотива-Кубань».