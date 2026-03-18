Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев объяснил поражение от «Зенита» (65:83) усталостью команды после возвращения из Владивостока. Столичный клуб провел матч спустя короткий промежуток после победы в «Финале четырех» Кубка России.
«Конечно, в первой четверти мы попадали с каким-то невероятным процентом, но затем «Зенит» стал действовать агрессивнее в защите, а у нас постепенно стала садиться батарейка, что неудивительно с учетом совсем маленького промежутка между возвращением из Владивостока и этой игрой. Нам нужно немного вкатиться обратно в ритм после Кубка.
Я уверен, что никто не будет расслабляться после той победы. Мы не можем считать, что задача на сезон выполнена, кубок – это кубок, чемпионат – это чемпионат, здесь у нас есть свои цели, и мы будем делать все, чтобы их выполнить», – заявил Карасев.
МБА-МАИ занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ с результатом 14-18.