  • Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»
Василий Карасев: «Кубок позади, но задачи в чемпионате никто не отменял. Будем делать все, чтобы их выполнить»

Тренер МБА-МАИ призвал не расслабляться после первого трофея в истории клуба.

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев объяснил поражение от «Зенита» (65:83) усталостью команды после возвращения из Владивостока. Столичный клуб провел матч спустя короткий промежуток после победы в «Финале четырех» Кубка России.

«Конечно, в первой четверти мы попадали с каким-то невероятным процентом, но затем «Зенит» стал действовать агрессивнее в защите, а у нас постепенно стала садиться батарейка, что неудивительно с учетом совсем маленького промежутка между возвращением из Владивостока и этой игрой. Нам нужно немного вкатиться обратно в ритм после Кубка.

Я уверен, что никто не будет расслабляться после той победы. Мы не можем считать, что задача на сезон выполнена, кубок – это кубок, чемпионат – это чемпионат, здесь у нас есть свои цели, и мы будем делать все, чтобы их выполнить», – заявил Карасев.

МБА-МАИ занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ с результатом 14-18.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт МБА-МАИ
