Шэй Гилджес-Александер: «Люблю, когда что‑то идет не по сценарию – это возможность стать лучше»

Звезда «Оклахомы» объяснил, как трудности помогают ему расти и ценить игру.

Шэй Гилджес-Александер объяснил, как справляется с трудными моментами на площадке и почему они помогают ему расти. Лидер «Оклахомы» признался, что именно в сложных ситуациях он узнает себя настоящего.

«Думаю, я просто обожаю соревноваться. Люблю трудности. Люблю, когда что‑то идет не по моему сценарию. Это просто дает мне возможность расти и становиться лучше.

Легко быть максимально вовлеченным в игру, когда попадаешь каждый бросок и ведешь с преимуществом в 20 очков. Но когда ты в самой гуще событий и дела идут не так, как хотелось бы, – вот тогда ты по‑настоящему узнаешь себя. Именно в таких моментах и в таких матчах я учусь больше всего.

Так что, как бы плохо это ни выглядело, я наслаждаюсь этими моментами, ценю их и использую во благо», – отметил действующий MVP.