  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
5

Шэй Гилджес-Александер: «Люблю, когда что‑то идет не по сценарию – это возможность стать лучше»

Звезда «Оклахомы» объяснил, как трудности помогают ему расти и ценить игру.

Шэй Гилджес-Александер объяснил, как справляется с трудными моментами на площадке и почему они помогают ему расти. Лидер «Оклахомы» признался, что именно в сложных ситуациях он узнает себя настоящего.

«Думаю, я просто обожаю соревноваться. Люблю трудности. Люблю, когда что‑то идет не по моему сценарию. Это просто дает мне возможность расти и становиться лучше.

Легко быть максимально вовлеченным в игру, когда попадаешь каждый бросок и ведешь с преимуществом в 20 очков. Но когда ты в самой гуще событий и дела идут не так, как хотелось бы, – вот тогда ты по‑настоящему узнаешь себя. Именно в таких моментах и в таких матчах я учусь больше всего.

Так что, как бы плохо это ни выглядело, я наслаждаюсь этими моментами, ценю их и использую во благо», – отметил действующий MVP.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Oklahoman
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoОклахома-Сити
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Любишь возможность вылететь в 1раунде?) Хорошо. В этом году в финале не будет Индиан.
Ответ
А что ты против Индианы имеешь? Инди образца прошлого сезона однозначно могла бы забрать серию у любой команды с нынешнего Востока
Думаю у него будет мотивация, когда новый чемпион снова будет как и последние 7 лет. А если ещё и МВП)
Ответ
На таком Западе Династии исключены, даже для Оклахомы. Там почти любой может выбить любого. Это сделает либо лузером, либо великим чемпионом.
Ответ
На таком Западе Династии исключены, даже для Оклахомы. Там почти любой может выбить любого. Это сделает либо лузером, либо великим чемпионом.
Династии вполне могут быть и сейчас. Таже Оклахома, но вероятнее Шпоры. Вряд-ли Дончич или Ант готовы стать слишком лучше, а значит многие посмотрев на это пойдут в перестройку)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
