  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майлз Макбрайд приступил к контактным тренировкам, но точные сроки возвращения пока неизвестны
0

Майлз Макбрайд приступил к контактным тренировкам, но точные сроки возвращения пока неизвестны

Майлз Макбрайд уже приступил к контактным упражнениям на площадке.

«Нью-Йорк» предоставил обновленную информацию о состоянии Майлза Макбрайда, перенесшего операцию по поводу спортивной грыжи. Защитник уже вернулся к контактным упражнениям на площадке, но главный тренер Майк Браун пока не стал называть конкретные сроки его возвращения.

«Майлз был в отличной форме, когда произошло повреждение. Таковы реалии сезона, так что скрестим пальцы, доверимся нашему медицинскому штабу – они проделали фантастическую работу, а когда он вернется, мы все будем этому рады», – сказал Браун.

В текущем сезоне Макбрайд в 35 матчах в среднем набирал 12,9 очка, делал 2,8 передачи и 2,6 подбора за 28 минуты игрового времени. При этом он реализовывал 42% трехочковых бросков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
