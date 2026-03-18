  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Патрик Беверли о критике в адрес Бэма Адебайо: «Люди просто были шокированы, что 83 очка набрал именно он»
1

Патрик Беверли о критике в адрес Бэма Адебайо: «Люди просто были шокированы, что 83 очка набрал именно он»

Патрик Беверли вступился за Адебайо после его исторического матча с 83 очками.

Патрик Беверли встал на защиту Бэма Адебайо после его исторического матча с 83 очками. Бывший игрок НБА заявил, что критика в адрес центрового «Майами» вызвана не сомнениями в легитимности, а удивлением, что такой результат показал именно Адебайо.

«Никто никогда не набирал 83 очка, так как это может быть «фейковым»? Это максимально реально. Люди просто были шокированы, что это сделал Бэм, а не Стеф Карри, Леброн Джеймс… Если бы Кевин Дюрэнт набрал те же 83 очка с такими же показателями, к этому бы отнеслись совсем иначе. Просто всех поразило, что это сделал Бэм…

По‑моему, Бэм – один из трех лучших «больших» в НБА. Он уже давно на этом уровне. Не понимаю, чему тут удивляться», – отметил Беверли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Pat Bev, Youtube
logoБэм Адебайо
logoСтефен Карри
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoПатрик Беверли
logoКевин Дюрэнт
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Уверен, что 90% людей были шокированы не то, кто набрал, а как они набирались и против кого и когда
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
