Патрик Беверли о критике в адрес Бэма Адебайо: «Люди просто были шокированы, что 83 очка набрал именно он»

Патрик Беверли встал на защиту Бэма Адебайо после его исторического матча с 83 очками. Бывший игрок НБА заявил, что критика в адрес центрового «Майами » вызвана не сомнениями в легитимности, а удивлением, что такой результат показал именно Адебайо.

«Никто никогда не набирал 83 очка, так как это может быть «фейковым»? Это максимально реально. Люди просто были шокированы, что это сделал Бэм, а не Стеф Карри , Леброн Джеймс … Если бы Кевин Дюрэнт набрал те же 83 очка с такими же показателями, к этому бы отнеслись совсем иначе. Просто всех поразило, что это сделал Бэм…

По‑моему, Бэм – один из трех лучших «больших» в НБА . Он уже давно на этом уровне. Не понимаю, чему тут удивляться», – отметил Беверли.