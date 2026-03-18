6

Трэйси Макгрэйди о расширении НБА: «У нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды»

Трэйси Макгрэйди выразил сомнение в целесообразности расширения НБА, заявив, что лиге не хватает талантов для создания двух новых команд.

«У нас 30 команд. У нас нет достаточного количества талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды. Можем ли мы убрать две команды и добавить две новые? Я считаю, что нужно оставить 30 команд. По‑моему, уровень талантов сейчас упал, братан!» – сказал экс‑игрок НБА в совместном подкасте с Винсом Картером.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
А кто знает, как работает драфт расширения? По одному рандомному игроку с каждой команды будут забирать или как?
Ответ Knicks_Fan
Видимо каждая команда защитит по 7-8 игроков, а среди остальных можно набирать, держа в уме и пол и потолок зарплат
команды могут "защитить" н-ное количество игроков от выбора на таком драфте (в 1995 было 8, в 2004 - 9 вроде) - и тут примерно столько же будет. а остальных да - можно взять по одному с каждой команды. Плюс у них будут пики на драфте (там вроде отдельно как-то обсуждается каким будет выбор - типа не могут выбирать в топ-4 2 года, или что-то в таком духе.

плюс если не ошибаюсь бывали случаи когда команда откупалась каким-то своим пиком в пользу новой команды, чтобы "защитить" еще кого-то из своего состава поверх защиты описанной выше (так Хит когда появились получили несколько пиков от разных команд)
