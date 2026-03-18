Трэйси Макгрэйди о расширении НБА: «У нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды»
«У нас 30 команд. У нас нет достаточного количества талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды. Можем ли мы убрать две команды и добавить две новые? Я считаю, что нужно оставить 30 команд. По‑моему, уровень талантов сейчас упал, братан!» – сказал экс‑игрок НБА в совместном подкасте с Винсом Картером.
плюс если не ошибаюсь бывали случаи когда команда откупалась каким-то своим пиком в пользу новой команды, чтобы "защитить" еще кого-то из своего состава поверх защиты описанной выше (так Хит когда появились получили несколько пиков от разных команд)