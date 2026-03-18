Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)

Уэйд Болдуин продлил соглашение с «Фенербахче» на улучшенных условиях.

Уэйд Болдуин подписал новый контракт с «Фенербахче», который свяжет его с турецким клубом до 2028 года. Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, американец продлил соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Болдуин присоединился к действующим чемпионам Евролиги в 2024 году по контракту «2+1» и быстро стал одним из ключевых игроков команды. В текущем сезоне он набирает в среднем 14,4 очка, 5,7 передачи и 3,3 подбора за 30 матчей, реализуя 53,2% с игры.

На данный момент «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу Евролиги с результатом 22 победы и 9 поражений.