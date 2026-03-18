Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев заявил, что после победы в Кубке России команда нацелена на самые высокие задачи в Единой лиге ВТБ.

«Попасть в плей-офф с более высокого места. Дальше нужно проявить себя и пройти как можно дальше», – сказал Карасев, отвечая на вопрос о задачах на оставшуюся часть сезона.

На просьбу добавить конкретики тренер ответил: «Да что уж, выиграли кубок. Поэтому давайте скажем, что идем за чемпионством. Мелочиться уже не хочется».

МБА-МАИ впервые в истории завоевала Кубок России , обыграв в финале «Пари НН» (68:67). В Единой лиге ВТБ столичная команда занимает седьмое место с результатом 14-17.