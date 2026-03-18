Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»

Главный тренер МБА-МАИ поставил максимальную задачу на остаток сезона.

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев заявил, что после победы в Кубке России команда нацелена на самые высокие задачи в Единой лиге ВТБ.

«Попасть в плей-офф с более высокого места. Дальше нужно проявить себя и пройти как можно дальше», – сказал Карасев, отвечая на вопрос о задачах на оставшуюся часть сезона.

На просьбу добавить конкретики тренер ответил: «Да что уж, выиграли кубок. Поэтому давайте скажем, что идем за чемпионством. Мелочиться уже не хочется».

МБА-МАИ впервые в истории завоевала Кубок России, обыграв в финале «Пари НН» (68:67). В Единой лиге ВТБ столичная команда занимает седьмое место с результатом 14-17.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: предматчевая студия МБА-МАИ в Okko
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ принимает «Зенит», матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен
43 минуты назадLive
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
52 минуты назад
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
15 марта, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин о расширении НБА: «Миннесота» и «Мемфис должны быть на Востоке»
14 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ принимает «Зенит», матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен
43 минуты назадLive
«Эй, братан, ты не тот парень». Деандре Эйтон заявил, что осознал свою роль в «Лейкерс»
сегодня, 15:18
Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения
сегодня, 14:47
Деннис Шредер об обмене из «Сакраменто»: «Всегда нужно держать свое слово. «Кингз» этого не сделали»
сегодня, 13:49
Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги
сегодня, 13:23
Средние зарплаты баскетболисток женской НБА вырастут примерно в 5 раз до 500000 долларов
сегодня, 11:59
«Анадолу Эфес» поборется за Малакая Флинна этим летом
сегодня, 11:14
Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»
сегодня, 10:40
«Милан» попытается вернуть защитника Девона Холла
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
31 минуту назад
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
52 минуты назад
«Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»
сегодня, 15:45
«Бетсити Парма» официально объявила о переходе Евгения Минченко
сегодня, 15:30Фото
УНИКС официально объявил о расторжении контракта с Си Джей Брайсом
сегодня, 14:57Фото
Георгиос Барцокас о победе над «Фенербахче»: «Мы отлично сыграли в нападении»
сегодня, 14:19
Евгений Минченко покинет «Самару» и продолжит карьеру в «Бетсити Парме» («Перехват»)
сегодня, 13:59
Никола Джуришич подписал контракт с «Црвеной Звездой» до 2028 года
сегодня, 13:11Фото
Кейтлин Кларк стала MVP отборочного турнира ЧМ-2026 в Сан-Хуане
сегодня, 11:51Фото
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 11:44
Рекомендуем