Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара

«Пари Нижний Новгород» не вылетел в Краснодар – матч с «Локо» перенесен.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Пари Нижний Новгород», запланированный на 18 марта в 20:00, перенесен на другую дату.

Причиной стали логистические сложности: «Пари НН» не смог вылететь в Краснодар из-за закрытия местного аэропорта. О новой дате и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно.