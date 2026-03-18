Дрэймонд Грин о расширении НБА: «Миннесота» и «Мемфис должны быть на Востоке.

Дрэймонд Грин прокомментировал возможное расширение НБА за счет команд в Сиэтле и Лас-Вегасе, назвав этот шаг неизбежным и отмечая, что он принесет лиге большие деньги.

«Все ждали, когда в Сиэтле снова появится команда, и в Лас‑Вегасе – тоже. Ого, сколько уже времени прошло! Одно можно сказать наверняка: это принесет кучу денег. А когда речь идет о больших деньгах, деньги не только говорят – они действуют.

Очевидно, первое, о чем задумываешься, – это конференции, что будет с конференциями? К нам присоединяются две команды из Западной конференции. Лас‑Вегас точно должен быть на Западе, Сиэтл – тоже. Но ничего страшного. «Миннесота» может перейти в Восточную конференцию. «Миннесота » должна быть командой Востока.

«Мемфис », который, скорее всего, следовало бы перенести в Нэшвилл, тоже должен быть командой Восточной конференции. Адам (Сильвер), сделай нам всем одолжение – просто переведи команду в Нэшвилл. Видишь ту арену? Тебе не придется платить за переезд. Так что и тут никакого вреда, никакой обиды.

По‑моему, перераспределить команды по конференциям на самом деле очень просто. Но тут задаешься вопросом: а может, вообще отказаться от конференций?» – сказал форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.