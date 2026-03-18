Дрэймонд Грин о расширении НБА: «Миннесота» и «Мемфис должны быть на Востоке»
Дрэймонд Грин прокомментировал возможное расширение НБА за счет команд в Сиэтле и Лас-Вегасе, назвав этот шаг неизбежным и отмечая, что он принесет лиге большие деньги.
«Все ждали, когда в Сиэтле снова появится команда, и в Лас‑Вегасе – тоже. Ого, сколько уже времени прошло! Одно можно сказать наверняка: это принесет кучу денег. А когда речь идет о больших деньгах, деньги не только говорят – они действуют.
Очевидно, первое, о чем задумываешься, – это конференции, что будет с конференциями? К нам присоединяются две команды из Западной конференции. Лас‑Вегас точно должен быть на Западе, Сиэтл – тоже. Но ничего страшного. «Миннесота» может перейти в Восточную конференцию. «Миннесота» должна быть командой Востока.
«Мемфис», который, скорее всего, следовало бы перенести в Нэшвилл, тоже должен быть командой Восточной конференции. Адам (Сильвер), сделай нам всем одолжение – просто переведи команду в Нэшвилл. Видишь ту арену? Тебе не придется платить за переезд. Так что и тут никакого вреда, никакой обиды.
По‑моему, перераспределить команды по конференциям на самом деле очень просто. Но тут задаешься вопросом: а может, вообще отказаться от конференций?» – сказал форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.
Мемфис в принципе плюс-минус на уровне Орлеана, но Орлеан южнее, и у него Техас аж с тремя командами под боком, а у Мемфиса особо никого и нет поблизости. Правда, у них и из восточных рядом прям никого нет, не смотрел расстояния, но навскидку им на восток, юг (до Орлеана) и юго-запад до Техаса расстояние относительно одинаковое, на севере там подальше, наверное, но всех этих Чикаг и Индиан.
Но я не совсем понимаю, о чем Грин говорит. Плюс две команды на Запад (а Сиэтл и Вегас запад без вариантов вообще) это 17/15. Минус Сота на Восток - и будет 16/16. На кой черт Мемфис ещё на Восток тащить и кого тогда обратно на Запад? Там буквально ноль вариантов, Миннесота в этом сценарии уже на Востоке, на юге НОП с Техасом рядом, на севере все мало того, что восточнее, так ещё и плотненько друг с другом (Кавс, Чикаго, Детройт, Индиана, Милуоки).