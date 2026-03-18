5

Дрэймонд Грин о расширении НБА: «Миннесота» и «Мемфис должны быть на Востоке»

Дрэймонд Грин прокомментировал возможное расширение НБА за счет команд в Сиэтле и Лас-Вегасе, назвав этот шаг неизбежным и отмечая, что он принесет лиге большие деньги.

«Все ждали, когда в Сиэтле снова появится команда, и в Лас‑Вегасе – тоже. Ого, сколько уже времени прошло! Одно можно сказать наверняка: это принесет кучу денег. А когда речь идет о больших деньгах, деньги не только говорят – они действуют.

Очевидно, первое, о чем задумываешься, – это конференции, что будет с конференциями? К нам присоединяются две команды из Западной конференции. Лас‑Вегас точно должен быть на Западе, Сиэтл – тоже. Но ничего страшного. «Миннесота» может перейти в Восточную конференцию. «Миннесота» должна быть командой Востока.

«Мемфис», который, скорее всего, следовало бы перенести в Нэшвилл, тоже должен быть командой Восточной конференции. Адам (Сильвер), сделай нам всем одолжение – просто переведи команду в Нэшвилл. Видишь ту арену? Тебе не придется платить за переезд. Так что и тут никакого вреда, никакой обиды.

По‑моему, перераспределить команды по конференциям на самом деле очень просто. Но тут задаешься вопросом: а может, вообще отказаться от конференций?» – сказал форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoМемфис
logoМиннесота
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Грин, конечно, силен в математику. Если сделать, как он говорит, то на Западе так и останется 15 команд. А на Востоке будет 17.
Ответ banderos
Он и в химии не селен
Про передислокацию Гризлиз в столицу штата ультрабаза, так изначально должно было быть и надеюсь Сильвер прислушается, Мемфис реально отпугивает своим видом всех свободных агентов, Игудала даже под угрозой досрочного завершения карьеры отказался туда ехать.
Миннесота стопроцентно на Восток, у них даже из ближайших соседей буквально все из Восточной конференции.

Мемфис в принципе плюс-минус на уровне Орлеана, но Орлеан южнее, и у него Техас аж с тремя командами под боком, а у Мемфиса особо никого и нет поблизости. Правда, у них и из восточных рядом прям никого нет, не смотрел расстояния, но навскидку им на восток, юг (до Орлеана) и юго-запад до Техаса расстояние относительно одинаковое, на севере там подальше, наверное, но всех этих Чикаг и Индиан.

Но я не совсем понимаю, о чем Грин говорит. Плюс две команды на Запад (а Сиэтл и Вегас запад без вариантов вообще) это 17/15. Минус Сота на Восток - и будет 16/16. На кой черт Мемфис ещё на Восток тащить и кого тогда обратно на Запад? Там буквально ноль вариантов, Миннесота в этом сценарии уже на Востоке, на юге НОП с Техасом рядом, на севере все мало того, что восточнее, так ещё и плотненько друг с другом (Кавс, Чикаго, Детройт, Индиана, Милуоки).
Новый Орлеан на восток, который и так там был уже
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероятность титула «Сан-Антонио» увеличилась в 10 раз. Команда Митча Джонсона занимает вторую строчку в Западной конференции
сегодня, 13:35
Блок-шот кроссовкой все же состоялся в НБА! Это чуть не утопило «Оклахому»
сегодня, 09:50
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
16 марта, 13:46
Рекомендуем
Главные новости
Патрик Беверли о критике в адрес Бэма Адебайо: «Люди просто были шокированы, что 83 очка набрал именно он»
12 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» уверенно обыграл МБА-МАИ, матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен
19 минут назад
Трэйси Макгрэйди о расширении НБА: «У нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды»
39 минут назад
«Эй, братан, ты не тот парень». Деандре Эйтон заявил, что осознал свою роль в «Лейкерс»
сегодня, 15:18
Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения
сегодня, 14:47
Деннис Шредер об обмене из «Сакраменто»: «Всегда нужно держать свое слово. «Кингз» этого не сделали»
сегодня, 13:49
Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги
сегодня, 13:23
Средние зарплаты баскетболисток женской НБА вырастут примерно в 5 раз до 500000 долларов
сегодня, 11:59
«Анадолу Эфес» поборется за Малакая Флинна этим летом
сегодня, 11:14
Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»
сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» принимает «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
54 минуты назадLive
НБА. «Хьюстон» примет «Лейкерс», «Бостон» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи
58 минут назад
Уэйд Болдуин продлил контракт с «Фенербахче» до 2028 года (Алессандро Маджи)
сегодня, 16:59
Василий Карасев: «Выиграли Кубок – теперь идем за чемпионством. Мелочиться не хочется»
сегодня, 16:47
Матч «Локомотив-Кубань» – «Пари НН» перенесен из-за закрытия аэропорта Краснодара
сегодня, 16:18
Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»
сегодня, 15:57
«Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»
сегодня, 15:45
«Бетсити Парма» официально объявила о переходе Евгения Минченко
сегодня, 15:30Фото
УНИКС официально объявил о расторжении контракта с Си Джей Брайсом
сегодня, 14:57Фото
Георгиос Барцокас о победе над «Фенербахче»: «Мы отлично сыграли в нападении»
сегодня, 14:19
Рекомендуем