Василий Карасев: «Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России, без него было бы сложно»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев назвал Андрея Зубкова ключевым игроком исторической победы клуба в Кубке России и заслуженным MVP «Финала четырех».

«Андрей Зубков заслуженно получил MVP «Финала четырех» Кубка России вне всяких сомнений. Без него было бы очень сложно. Просто его присутствие на площадке уже прибавляет сил, он ориентир для ребят.

Пока еще мы не ощущаем, что историю сотворили, выиграв Кубок России. Но для клуба действительно большое событие и достижение. Много отмечать нельзя, хорошо, что был длительный перелет, все выспались благодаря этому», – заявил Карасев в эфире Okko.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: предматчевая студия МБА-МАИ в Okko
