«Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»

«Панатинаикос» подал жалобу на Барцокаса и Фурнье.

«Панатинаикос» подал жалобу в Греческую баскетбольную ассоциацию с требованием применить дисциплинарные меры к Георгиосу Барцокасу и Эвану Фурнье . Поводом стали инциденты во время матча «Олимпиакоса » с «Паниониосом» в чемпионате Греции.

В ходе встречи Фурнье вступил в перепалку с болельщиками у площадки, после чего был удален. Барцокас после финального свистка также повернулся к трибунам и участвовал в жаркой дискуссии со зрителями.

«Панатинаикос » требует от лиги жесткой реакции на неподобающее поведение игрока и тренера, которое транслировалось в прямом эфире.