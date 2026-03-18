  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»
0

«Панатинаикос» подал жалобу на Барцокаса и Фурнье.

«Панатинаикос» подал жалобу в Греческую баскетбольную ассоциацию с требованием применить дисциплинарные меры к Георгиосу Барцокасу и Эвану Фурнье. Поводом стали инциденты во время матча «Олимпиакоса» с «Паниониосом» в чемпионате Греции.

В ходе встречи Фурнье вступил в перепалку с болельщиками у площадки, после чего был удален. Барцокас после финального свистка также повернулся к трибунам и участвовал в жаркой дискуссии со зрителями.

«Панатинаикос» требует от лиги жесткой реакции на неподобающее поведение игрока и тренера, которое транслировалось в прямом эфире.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportal
logoОлимпиакос
logoГеоргиос Барцокас
logoчемпионат Греции
logoПанатинаикос
logoПаниониос
происшествия
logoЭван Фурнье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
