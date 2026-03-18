«Панатинаикос» требует наказать Барцокаса и Фурнье за инциденты с болельщиками в матче с «Паниониосом»
«Панатинаикос» подал жалобу в Греческую баскетбольную ассоциацию с требованием применить дисциплинарные меры к Георгиосу Барцокасу и Эвану Фурнье. Поводом стали инциденты во время матча «Олимпиакоса» с «Паниониосом» в чемпионате Греции.
В ходе встречи Фурнье вступил в перепалку с болельщиками у площадки, после чего был удален. Барцокас после финального свистка также повернулся к трибунам и участвовал в жаркой дискуссии со зрителями.
«Панатинаикос» требует от лиги жесткой реакции на неподобающее поведение игрока и тренера, которое транслировалось в прямом эфире.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportal
