«Бетсити Парма» официально объявила о переходе Евгения Минченко

«Бетсити Пармы» официально объявила о подписании контракта с центровым Евгением Минченко (31 год, 215 см). Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне Минченко выступал за «Самару» и был одним из ключевых игроков команды. В 31 матче текущего чемпионата Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,7 блок-шота за 22 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
