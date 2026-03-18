«Бетсити Парма» официально объявила о переходе Евгения Минченко

Евгений Минченко официально стал игроком «Бетсити Пармы».

«Бетсити Пармы » официально объявила о подписании контракта с центровым Евгением Минченко (31 год, 215 см). Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне Минченко выступал за «Самару» и был одним из ключевых игроков команды. В 31 матче текущего чемпионата Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,7 блок-шота за 22 минуты на площадке.