«Эй, братан, ты не тот парень». Деандре Эйтон заявил, что осознал свою роль в «Лейкерс»

Деандре Эйтон заявил, что осознал свою роль в «Лейкерс».

Деандре Эйтон признался, что переосмыслил свою роль в «Лейкерс » и отказался от амбиций в нападении ради командной пользы.

«Я сказал себе: когда дело касается набора очков, нам это не нужно. Нам нужно, чтобы ты направил ту энергию, которую раньше тратил в атаке, в защиту.

Я просто посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Эй, братан… ты не тот парень. Тебе не нужно делать это в этой команде. Ты пришел сюда, чтобы выкладываться на полную, завершать владения, подбирать мяч. Носиcь по площадке изо всех сил, напрягай «больших», заставляй звезд работать». И, честно говоря, я получаю от этого удовольствие», – признался Эйтон в интервью The Athletic.