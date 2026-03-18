УНИКС официально объявил о расторжении контракта с Си Джей Брайсом

УНИКС расторг контракт с Си Джей Брайсом.

УНИКС объявил о расторжении контракта с защитником Си Джей Брайсом по соглашению сторон. 29-летний американец присоединился к казанскому клубу прошлым летом, но провел лишь восемь матчей в Единой лиге ВТБ.

За время выступлений Брайс набирал в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27 минут на площадке.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Лиги ВТБ с результатом 29-4. Казанцы продолжают борьбу за высокий посев в плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
Си Джей Брайс
Материалы по теме
УНИКС опять победил ЦСКА в Казани. Армейцев удивил 32-летний российский центровой
16 марта, 18:10Трибуна
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
16 марта, 14:31Видео
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
16 марта, 13:05
Рекомендуем
Главные новости
Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения
11 минут назад
Деннис Шредер об обмене из «Сакраменто»: «Всегда нужно держать свое слово. «Кингз» этого не сделали»
сегодня, 13:49
Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги
сегодня, 13:23
Средние зарплаты баскетболисток женской НБА вырастут примерно в 5 раз до 500000 долларов
сегодня, 11:59
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»
сегодня, 11:44
«Анадолу Эфес» поборется за Малакая Флинна этим летом
сегодня, 11:14
Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»
сегодня, 10:40
«Милан» попытается вернуть защитника Девона Холла
сегодня, 10:08
«Барселона» предложила контракт на 2 года разыгрывающему Маккинли Райту
сегодня, 09:57
«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»
сегодня, 09:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о победе над «Фенербахче»: «Мы отлично сыграли в нападении»
39 минут назад
Евгений Минченко покинет «Самару» и продолжит карьеру в «Бетсити Парме» («Перехват»)
59 минут назад
Никола Джуришич подписал контракт с «Црвеной Звездой» до 2028 года
сегодня, 13:11Фото
Кейтлин Кларк стала MVP отборочного турнира ЧМ-2026 в Сан-Хуане
сегодня, 11:51Фото
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 11:44
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 11:44
Чемпионат Франции согласовал участие «Монако» в плей-офф, несмотря на просрочку платежей
сегодня, 10:59
Луи Лабери расстался с «Гран-Канарией» и продолжит карьеру в «Страсбуре»
сегодня, 10:20Фото
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Олимпиакоса»: «Тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду»
сегодня, 08:53
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Рекомендуем