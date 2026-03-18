УНИКС официально объявил о расторжении контракта с Си Джей Брайсом

УНИКС расторг контракт с Си Джей Брайсом.

УНИКС объявил о расторжении контракта с защитником Си Джей Брайсом по соглашению сторон. 29-летний американец присоединился к казанскому клубу прошлым летом, но провел лишь восемь матчей в Единой лиге ВТБ.

За время выступлений Брайс набирал в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27 минут на площадке.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Лиги ВТБ с результатом 29-4. Казанцы продолжают борьбу за высокий посев в плей-офф.