Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения

Раскрыты детали нового коллективного соглашения женской НБА.

Женская НБА и профсоюз игроков достигли принципиального соглашения по новому коллективному договору, который предусматривает беспрецедентное увеличение зарплат и бюджетов. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, стороны договорились о значительном росте потолка зарплат и доли доходов, причитающейся баскетболисткам.

Потолок зарплат вырастет с 1,5 до 7 миллионов долларов, что даст клубам гораздо больше гибкости при формировании составов. Игроки также получат около 20% доходов лиги – серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущими условиями.

Топ-звезды смогут рассчитывать на супермаксимальные контракты, стартующие от 1,4 миллиона долларов. Средняя зарплата по лиге прогнозируется на уровне около 600 тысяч, а минимальная превысит 300 тысяч. Это означает, что даже ролевые игроки будут зарабатывать значительно больше, что повысит глубину составов и общую стабильность команд.

Новое соглашение станет одним из самых серьезных шагов вперед в истории лиги и приблизит женский баскетбол к уровню других топ-чемпионатов.