Георгиос Барцокас о победе над «Фенербахче»: «Мы отлично сыграли в нападении»
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас высоко оценил игру команды в победном матче против «Фенербахче» (104:87), а также отметил влияние вернувшихся в строй Саши Везенкова и Томаса Уолкапа.
«Для нас было очень важно, что Саша и Томас вернулись в строй. Вы видели, какое влияние они оказали на игру: мы по ним скучали, и они сделали все необходимое для победы в таких матчах. Игра проходила в необычных условиях – у соперника не было нескольких важных игроков, как и у нас. Обе команды крепкие и заслуженно занимают высокие места в турнирной таблице.
Мы не были стабильны на протяжении всех 40 минут. Вторую четверть мы завершили неудачно: вели с преимуществом в 10 очков, но допустили ошибки в нападении, имели возможность получить фолы у соперника – и все равно их не спровоцировали. Во второй половине мы сыграли хорошо – и в нападении, и в защите. Конечно, у соперника есть потрясающие игроки, такие как Хортон-Такер и Колсон. Это команда, против которой нужно максимально четко выполнять свои задачи. Мы отлично сыграли в нападении – в такой вечер это заслуга и Саши с Эваном (Фурнье), и всех остальных, кто их поддерживал», – подытожил Барцокас.
«Олимпиакос» занимает второе место в Евролиге с результатом 21-11. В следующем туре команда примет «Басконию».