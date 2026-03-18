Евгений Минченко покинет «Самару» и продолжит карьеру в «Бетсити Парме» («Перехват»)

Евгений Минченко близок к переходу из «Самары» в «Парму ». Как стало известно Telegram-каналу «Перехват», сделка может состояться в ближайшее время и будет оформлена как полноценный трансфер с выплатой компенсации.

31-летний центровой – одна из ключевых фигур «Самары». В этом сезоне Минченко чаще других игроков команды выходит в стартовом составе (29 раз), набирая в среднем 8,5 очка и 4,9 подбора. По блок-шотам он занимает шестое место в Единой лиге ВТБ с показателем 0,7 за игру.