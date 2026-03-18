Деннис Шредер об обмене из «Сакраменто»: «Всегда нужно держать свое слово. «Кингз» этого не сделали»
Деннис Шредер, перешедший из «Сакраменто» в «Кливленда» накануне дедлайна обменов, рассказал о своем этапе карьеры в «Кингз».
«Должен сказать одно: с «Сакраменто», с Дагом Кристи ситуация сейчас крайне непростая. Сейчас я не хочу поддерживать с ними контакт, потому что ситуация была крайне сложной, и, на мой взгляд, их слова и действия не совпадали. Сейчас я в лучшей ситуации. Но когда кто‑то что‑то говорит, я всегда за то, чтобы это соблюдалось. Если я говорю кому‑то: «Эй, мы сделаем вот так», – я не стану вдруг менять курс. Поэтому всегда нужно держать свое слово, а «Кингз» этого, к сожалению, не сделали.
И это досадно. При этом я благодарен им за контракт и за то, что изначально они поверили в меня. Поэтому мне до сих пор крайне непросто. Но, думаю, после сезона, возможно, мы сможем сесть и поговорить о том, что меня беспокоило, или, точнее, о самой ситуации и о том, почему все сложилось именно так», – поделился Шредер в подкасте Golden Hoops.
За 40 матчей в «Сакраменто» 32-летний баскетболист набирал в среднем 12,8 очка и 5,3 передачи за 26 минут на площадке.
Ну и судя по тому, что происходит в Сакраменто, там и Лавин недоволен, и Эллиса недоволен был, и обменян, и Шредер, и у Расти кукуха едет всё больше,и Киган там вообще превратился в мешок - там и Кристи совсем не пай-мальчик.