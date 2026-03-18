Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги
Защитник «Клипперс» Беннедикт Матурин выбыл на три игры.
«Клипперс» объявили, что Беннедикт Матурин пропустит как минимум три ближайших матча выездной серии из-за травмы правого пальца ноги. Защитник восстанавливается после повреждения, которое уже беспокоило его в бытность игроком «Индианы».
Матурин не сыграет в двух матчах против «Нового Орлеана», а также пропустит встречу с «Далласом». В клубе придерживаются осторожного подхода, чтобы избежать рецидива травмы.
После перехода в «Клипперс» 23-летний защитник набирает в среднем 19,9 очка, 5,9 подбора и 2,3 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Underdog NBA в соцсети Х
