Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги

Защитник «Клипперс» Беннедикт Матурин выбыл на три игры.

«Клипперс» объявили, что Беннедикт Матурин пропустит как минимум три ближайших матча выездной серии из-за травмы правого пальца ноги. Защитник восстанавливается после повреждения, которое уже беспокоило его в бытность игроком «Индианы».

Матурин не сыграет в двух матчах против «Нового Орлеана», а также пропустит встречу с «Далласом». В клубе придерживаются осторожного подхода, чтобы избежать рецидива травмы.

После перехода в «Клипперс» 23-летний защитник набирает в среднем 19,9 очка, 5,9 подбора и 2,3 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Underdog NBA в соцсети Х
