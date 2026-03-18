Никола Джуришич подписал контракт с «Црвеной Звездой» до 2028 года

«Црвена Звезда» объявила о подписании контракта с Николой Джуришичем.

«Црвена Звезда » официально объявила о подписании контракта с сербским форвардом Николой Джуришичем. 22-летний баскетболист заключил соглашение до конца сезона-2027/28.

Никола Джуришич был выбран «Атлантой» под 43-м номером на драфте-2024, но не дебютировал в НБА, проведя последние два года в G-лиге за «Колледж-Парк Скайхокс». В текущем чемпионате он набирал в среднем 9,7 очка, 3,8 подбора и 2,7 передачи.

Оставшуюся часть сезона Джуришич проведет в «Меге», где выступал с 2020 по 2024 год, а затем присоединится к «Црвене Звезде».