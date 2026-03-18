Кейтлин Кларк стала MVP отборочного турнира ЧМ-2026 в Сан-Хуане

Кейтлин Кларк получила признание в играх за сборную США.

Женская сборная США завершила отборочный турнир ЧМ-2026 в Сан-Хуане с результатом 5-0. Защитник Кейтлин Кларк была признана MVP турнира.

Кларк лидировала в соревновании по передачам (6,4), была лучшей в своей команде по эффективности (14,6) и второй по очкам (11,6 при 52,9% с игры) после Кэйли Коппер.